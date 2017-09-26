Швейцарія розслідує воєнні злочини опального дядька президента Сирії Асада

Швейцарія розслідує справу проти дядька президента Сирії Башара Асада за воєнні злочини, які він міг вчинити в 1980-х роках. Про це передає Європейська правда з посиланням на The Local.

Справа стосується Ріфата аль-Асада, старшого брата колишнього сирійського диктатора Хафеза аль-Асада, який є батьком чинного президента Сирії.

Ріфат аль-Асад, який також проходить в окремих французьких та іспанських справах про корупцію, втік із Сирії в 1984 році після невдалої спроби повалити свого брата.

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Швейцарська влада розслідує ймовірні злочини, вчинені, коли Ріфат аль-Асад командував військовими підрозділами, які звинувачують в убивстві тисяч мирних жителів.

У своїй заяві швейцарська генеральна прокуратура (OAG) повідомила, що відкрила справу про "воєнні злочини" проти сирійського громадянина у грудні 2013 року після поданої скарги.

Скаргу подала правозахисна група TRIAL International, яка працює з потерпілими, і підштовхує Швейцарію до переслідування ймовірних міжнародних злочинців.

Прес-секретар TRIAL повідомила, що рішення про відкриття публічної інформації щодо справи через чотири роки після її початку було прийняте адвокатами, які представляють жертв Асада, розчарованих відсутністю прогресу.

TRIAL зазначає, що більша частина доказів, які вона мають проти Асада, стосується його ролі у придушенні повстання 1982 року в сирійському місті Хама, де, за оцінками, було вбито тисячі людей.

Візити Асада до Швейцарії дали владі можливість заарештувати його відповідно до швейцарського принципу універсальної юрисдикції у відношенні до великих міжнародних злочинів.

Прокуратура зазначає, що через "надзвичайно складну природу справи" розслідування може тривати ще деякий час.

Як повідомляв УНІАН, раніше Башар Асад заявив, що Дамаск зірвав плани Заходу з його повалення.