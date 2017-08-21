Асад заявив, що Дамаск зірвав плани Заходу з його повалення

Президент Сирії Башар Асад вважає, що Дамаску вдалося зірвати "плани Заходу, спрямовані на його повалення". Тим не менш, крапку в громадянській війні у країні, що розтягнулася на шість років, поки що не поставлено.

Про це сирійський лідер заявив у неділю, 20 серпня, у зверненні, показаному по телебаченню, передає dw.com.

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"Битва триває. Яким буде наш подальший курс, а також коли можна буде говорити про перемогу - це вже інше питання", - заявив він.

За словами Асада, "досягти військових успіхів" і мінімізувати втрати і труднощі, зумовлені війною", вдалося завдяки прямій "політичній, економічній та бойовій підтримці союзників Дамаска. У їх числі глава сирійської держави назвав Росію, Іран і ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла".

Башар Асад підкреслив, що підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на створення зон деескалації в Сирії. В першу чергу, вони покликані "покласти край кровопролиттю", сприяти "витісненню збройних" бойовиків і "поверненню до нормальних умов життя", зазначив він. "Ми зацікавлені в успіху цієї ініціативи", - додав він.