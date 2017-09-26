КНДР після обміну погрозами з Трампом посилює оборону на східному узбережжі

Пхеньян після обміну погрозами з президентом США Дональдом Трампом вирішив посилити оборону на своєму східному узбережжі.

Як повідомили у вівторок, 26 вересня, південнокорейські ЗМІ з посиланням на спецслужби і політиків в Сеулі, КНДР перемістила туди військові літаки і здійснила інші заходи, передає DW.com.

Стурбованість північнокорейської влади, судячи з усього, викликали останні заяви і дії Вашингтона. Бомбардувальники США в супроводі кількох винищувачів пролетіли 23 вересня уздовж східного узбережжя КНДР. За кілька днів до цього Трамп, виступаючи на Генасамблеї ООН, пригрозив "повністю знищити" Північну Корею, якщо та буде загрожувати США або їхнім союзникам.

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У Пхеньяні цю заяву розцінили як "оголошення війни", заявивши, що надалі будуть збивати американські літаки. Вашингтон у свою чергу назвав припущення північнокорейської влади абсурдними.