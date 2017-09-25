"Абсурд!": у Трампа прокоментували заяву КНДР про оголошення війни

Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що США не оголошували війну КНДР, передає ABC News.

«Ми не оголошували війну Північній Кореї. Це абсурд», — сказала вона.

Вона також підкреслила, що американська сторона домагається мирної денуклеаризації, однак має намір надавати максимальний економічний і дипломатичний тиск.

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Раніше в Держдепартаменті заявили, що США не оголошували війну КНДР.

Як повідомляв УНІАН, на сесії Генеральної Асамблеї ООН президент США Дональд Трамп назвав Кім Чен Ина "ракетною людиною" і пригрозив повністю знищити Північну Корею.