"Абсурд!": у Трампа прокоментували заяву КНДР про оголошення війни

23:48, 25 вересня 2017
Світ
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Раніше в Держдепартаменті заявили, що США не оголошували війну КНДР.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин / REUTERS

Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що США не оголошували війну КНДР, передає ABC News.

«Ми не оголошували війну Північній Кореї. Це абсурд», — сказала вона.

Вона також підкреслила, що американська сторона домагається мирної денуклеаризації, однак має намір надавати максимальний економічний і дипломатичний тиск.

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Раніше в Держдепартаменті заявили, що США не оголошували війну КНДР.

Як повідомляв УНІАН, на сесії Генеральної Асамблеї ООН президент США Дональд Трамп назвав Кім Чен Ина "ракетною людиною" і пригрозив повністю знищити Північну Корею.

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Теги: #КНДР і США