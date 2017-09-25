"Абсурд!": у Трампа прокоментували заяву КНДР про оголошення війни
23:48, 25 вересня 2017Світ
1108 0
Раніше в Держдепартаменті заявили, що США не оголошували війну КНДР.
Дональд Трамп і Кім Чен Ин / REUTERS
Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що США не оголошували війну КНДР, передає ABC News.
«Ми не оголошували війну Північній Кореї. Це абсурд», — сказала вона.
Вона також підкреслила, що американська сторона домагається мирної денуклеаризації, однак має намір надавати максимальний економічний і дипломатичний тиск.
Читайте такожПхеньян: США оголосили Північній Кореї війну
Раніше в Держдепартаменті заявили, що США не оголошували війну КНДР.
Як повідомляв УНІАН, на сесії Генеральної Асамблеї ООН президент США Дональд Трамп назвав Кім Чен Ина "ракетною людиною" і пригрозив повністю знищити Північну Корею.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Загроза ядерної війни між КНДР і США