Тріумф розколов ультраправих у Німеччині: співголова та її чоловік покидають партію

Співголова правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Фрауке Петрі заявила про свій вихід з партії, що посіла третє місце на виборах у бундестаг, повідомляє DW.

Читайте такожВільні демократи та "зелені" окреслили умови для коаліції з блоком Меркель

"Ясно, що цей крок повинен відбутися", - заявила вона у вівторок, 26 вересня у Дрездені, не вказавши, коли саме це станеться. Петрі повідомила також про відхід з поста голови фракції АдН у земельному парламенті Саксонії.

У короткій заяві Петрі вказала на боротьбу за владу в керівництві партії, що триває кілька місяців, зазначивши, що ці розбіжності не можна замовчувати.

Безпосередньо після заяви Петрі стало відомо про аналогічне рішення її чоловіка, Маркуса Прецеля, який очолював земельну організацію АдН у Північному Рейні - Вестфалії і відповідну фракцію у земельному парламенті в Дюссельдорфі. Прецель має намір покинути партію і фракцію, заявив прес-секретар фракції Міхаель Шварцер. Офіційно про своє рішення Прецель оголосить на найближчому засіданні фракції, додав він.

Своє рішення Петрі, судячи з усього, не узгодила з колегами по партії. Присутній на прес-конференції співголова АдН Йорг Мойтен назвав її заяву "вибухом бомби", про яку він, за його словами, нічого не знав.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 24 вересня, у Німеччині відбулися парламентські вибори. За підсумками обробки всіх бюлетенів очолюваний Меркель блок ХДС/ХСС підтримали 33% виборців. За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) на чолі з колишнім президентом Європарламенту Мартіном Шульцем проголосували 20,5% виборців. На третьому місці - АдГ з 12,6 відсотками голосів. Третє місце для цієї партії - привід святкувати тріумф.