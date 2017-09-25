У керівництві ультраправої партії Німеччини відбувся розкол

Співголова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччина" Фрауке Петрі відмовилася входити до складу фракції у Бундестазі.

Про це вона несподівано оголосила сьогодні під час прес-конференції керівництва партії, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Spiegel.

Петрі, яка отримала депутатський мандат за результатами парламентських виборів, повідомила, що "після довгого обмірковування" вирішила не ставати членом фракції. Відразу після цього вона залишила прес-конференцію.

Співголова партії Йорг Метхен заявив, що для нього це несподіване рішення, про яке він не знав. "Це не обговорювалося з нами, ми нічого про це не знали", - сказав він.

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Петрі здобула депутатський мандат у своєму виборчому окрузі в Саксонії.

Нагадаємо, блок партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) на чолі з Ангелою Меркель виграв вибори у Німеччині, але показав значно гірший результат, ніж 4 роки тому.

Другою стала Соціал-демократична партія з результатом 20,5% голосів. Це - найгірший результат соціал-демократів за весь час після Другої світової війни.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" посіла третє місце, здобувши 12,6% голосів. Ця партія вперше потрапила до Бундестагу.