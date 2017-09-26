Після завершення навчань "Захід-2017" Росія продовжує перекидати війська до Білорусі (відео)

Замість виводити війська з Білорусі Росія перекидає туди нові загони спецпризначенців.

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Попри офіційні обіцянки Мінська та Москви, що після спільних військових навчань "Захід-2017" російські війська й техніка повернуться додому - несподівано на сайті Міноборони Росії з'являється повідомлення, що додаткові сили Повітряно-десантних військ прибули на нові навчання з білоруськими спецпризначенцями. Вони мають розпочатися 8 жовтня.

В оборонному відомстві Білорусі цій інформації спершу здивувалися, але згодом пообіцяли невдовзі розповісти подробиці на своєму сайті.

Раніше українські спостерігачі назвали процес моніторингу спільних стратегічних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", які пройшли 14-20 вересня на території Білорусі, "умовно відкритим".