Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Російські військові випробували міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь". Випробувальний пуск РС-12М "Тополя" з перспективним бойовим оснащенням проведений з полігону Капустін Яр в Астраханській області. Про це повідомляє ТАСС.

Інформація щодо запуску "Тополя" буде використана для створення ефективних засобів подолання ПРО, повідомили в Міноборони РФ.

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Зазначається, що "метою пуску стало випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет". У відомстві уточнили, що навчальна бойова частина ракети з заданою точністю вразила умовну ціль на полігоні Сари-Шаган (Казахстан).

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося відео запуску чергової ракети КНДР.