Пентагон закликав не допустити отримання військової переваги Росією

США та їх союзники повинні не допустити військової переваги РФ та повинні змусити Кремль дотримуватись договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про це заявив глава Комітету начальників штабів армії США генерал Джозеф Данфорд.

За його словами, Росія модернізує всі елементи своєї ядерної тріади. Ці модернізаційні зусилля також слід розглядати в контексті їхньої діяльності в Україні, Криму та Сирії.

"Ми з нашими союзниками і Конгресом будемо докладати всіх зусиль, як оборонні, так і наступальні, щоб Росія не отримала військової переваги", - сказав він.

Читайте такожПісля завершення навчань "Захід-2017" Росія продовжує перекидати війська до Білорусі (відео)

Данфорд наголосив, що саме порушення Москвою договору РСМД створює загрозу також для США і тихоокеанських союзників.

«Ми також маємо покращили наші військові можливості для захисту інтересів США, і закликаємо наших союзників зробили те ж саме», - сказав він, додавши "Ми повинні продовжувати вдосконалювати наші інформаційний та операційний ресурси".

Як повідомляв УНІАН раніше, російські військові випробували міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь". Випробувальний пуск РС-12М "Тополя" з перспективним бойовим оснащенням проведений з полігону Капустін Яр в Астраханській області.