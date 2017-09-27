У знаменитому сімействі Кардашян вагітна ще одна сестра – ЗМІ

У клані Кардашян вагітна ще одна сестра, цього разу мова йде про 33-річну Хлое Кардашян. Про це пише TMZ із посиланням на джерела.

ЗМІ пише, що батько первістка зірки реаліті-шоу – гравець NBA Трістан Томпсон.

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Зазначається, що Хлої на 3 місяці вагітності і поки що вона не знає стать дитини.

Видання повідомляє, що уже три сестри Кардашян очікують на народження дітей. Кім і Кайлі також в очікуванні, а їхні діти повинні нібито народитись приблизно в один і той же час - у середині січня.

Як повідомляв УНІАН раніше, Кендалл Дженер не з'явиться на подіумі Victoria's Secret Fashion Show в грудні цього року в Шанхаї, але ось у вересні на Тижні моди в Нью-Йорку Кендалл Дженнер оголосять «Іконою моди десятиліття».