Одну з молодших представниць зіркового сімейства Кардашьян оголосили іконою моди десятиліття (фото)

Вона не з'явиться на подіумі Victoria's Secret Fashion Show в грудні цього року в Шанхаї, але ось у вересні на Тижні моди в Нью-Йорку Кендалл Дженнер оголосять «Іконою моди десятиліття», повідомляє Fashion Week Daily.

Захід під назвою Daily Front Row's 2017 Fashion Media Awards пройде в рамках Тижня моди в місті 8-го вересня. «Чоловіком - Моделлю року» оголошено Джордана Барретта, а «креативною особистістю року» - став знаменитий фотограф Маріо Тестіно.

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Зазначимо, що днями Кендалл Дженнер з'явилася в оголеній фотосесії. Фотографував 21-річну модель улюблений фотограф клану Кардашьян-Дженнер – Саша Самсонова. Але ані фотограф, ані Кендалл поки не розкривають секрет для якого видання, зроблені фото і коли вони повністю вийдуть у світ.