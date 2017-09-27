У США почали будувати прототип стіни на кордоні з Мексикою

В американському місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія) почалося зведення прототипу стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляється на сайті американської Митно-прикордонної служби.

Всього планується близько восьми подібних споруд по всій прикордонній зоні, причому чотири стіни будуть з бетону, ще чотири — з альтернативних матеріалів.

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Будівництво планують завершити протягом місяця. Висота споруди буде досягати дев'яти метрів.

Після завершення робіт експертам належить випробувати конструкцію: зокрема, вони будуть перевіряти, наскільки важко перелазити через стіну.

Зведення стіни на кордоні з Мексикою — одна з головних передвиборних обіцянок президента США Дональда Трампа.

12 липня стало відомо, що американський Конгрес зібрався виділити 1,6 мільярда доларів на будівництво «стіни Трампа». Господар Білого дому обіцяв, що зведення об'єкта розпочнеться найближчим часом, проте точні терміни не вказував.