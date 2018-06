Трамп пояснив важливість стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп назвав ще одну причину, через яку необхідно звести стіну на кордоні з Мексикою. За його словами, це дозволить зупинити надходження наркотиків в країну.

«Стіна — дуже важливий інструмент для боротьби з припливом наркотиків в нашу країну, який отруює молодь (і багатьох інших)», — написав Трамп в твіттері.

Також президент США у своїх виступах наголошував, що стіна необхідна, щоб зупинити приплив нелегальних мігрантів.

Раніше глава мін'юсту США Джеф Сешнс заявив, що США потребують стіни на кордоні з Мексикою, оскільки цього хочуть громадяни Сполучених Штатів.

