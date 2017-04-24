Трамп пояснив важливість стіни на кордоні з Мексикою

16:56, 24 квітня 2017
Світ
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На думку Трампа, стіна дозволить зупинити надходження наркотиків в країну.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвав ще одну причину, через яку необхідно звести стіну на кордоні з Мексикою. За його словами, це дозволить зупинити надходження наркотиків в країну.

«Стіна — дуже важливий інструмент для боротьби з припливом наркотиків в нашу країну, який отруює молодь (і багатьох інших)», — написав Трамп в твіттері.

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Також президент США у своїх виступах наголошував, що стіна необхідна, щоб зупинити приплив нелегальних мігрантів.

Раніше глава мін'юсту США Джеф Сешнс заявив, що США потребують стіни на кордоні з Мексикою, оскільки цього хочуть громадяни Сполучених Штатів.

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Теги: #Трамп#Мексика#стіна