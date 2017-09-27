Палестина стала членом Інтерполу

Держава Палестина офіційно стала членом Інтерполу. Відповідне рішення було прийнято на Генасамблеї Інтерполу в Пекіні.

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Разом із Палестиною в Інтерпол взяли Соломонові острови, повідомляється на сторінці організації в Twitter.

#BREAKING: The State of Palestine & the Solomon Islands are now INTERPOL member countries #INTERPOLGApic.twitter.com/gdFiAlTozc — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) September 27, 2017

Палестинська автономія досягла успіху з третьої спроби. До цього її запити відхилялися, передає LB.ua.

Ізраїль виступав проти такого кроку, оскільки влада єврейської держави побоюється, що тепер в Автономії зможуть виписувати ордери на арешт ізраїльських політиків, а палестинські екстремісти отримають доступ до секретної інформації.