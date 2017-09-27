Названі найбільш високооплачувані акторки телебачення

Найбільш високооплачуваною актрисою телебачення є колумбійка Софія Вергара. За останній рік артистка заробила 41,5 мільйона доларів, говориться в рейтингу Forbes.

Артистка виконує одну з головних ролей в сіткомі «Американська сімейка», який виходить з 2009 року.

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Другий рядок рейтингу зайняла зірка комедійного телесеріалу «Теорія Великого вибуху» Кейлі Куоко. У 2017-му актриса заробила 26 мільйонів доларів. На третій сходинці - Мінді Калинг, відома по серіалу «Офіс». Вона заробила 13 мільйонів доларів.

У топ-десять також увійшли актриси Елен Помпео, Маришка Харгитей, Джулі Боуен, Керрі Вашингтон, Пріянка Чопра, Робін Райт і Полі Перретт.

Нагадаємо, що американський актор Марк Уолберг названий найбільш високооплачуваним актором 2017 року за версією журналу Forbes.