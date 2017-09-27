В Уганді шамани масово вбивають дітей, щоб зупинити посуху

В Уганді посуха призвела до збільшення числа людських жертвопринесень. Про це повідомляє Fox News з посиланням на місцеві влади.

За словами глави поліцейського управління по боротьбі з людськими жертвопринесеннями і торгівлею людьми Мозеса Биноги, протягом 2016 року чаклуни принесли в жертву сім дітей. У 2015 році відбулися ритуальні вбивства семи дітей і шести дорослих. За поточний місяць в країні за підозрою у скоєнні ритуальних вбивств заарештували понад 44 осіб.

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Під час жертвопринесення у ще живої людини видаляють частини тіла і викачують кров.

Зазначимо, що східна Африка переживає найсильнішу посуху за півстоліття. 1,6 мільйонам жителів Уганди загрожує голод.

Як повідомляв УНІАН, у Краснодарському краї Росії сім'я канібалів з'їла близько 30 осіб.