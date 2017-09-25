У Краснодарському краї Росії сім'я канібалів з'їла близько 30 людей

У Краснодарському краї Росії викрили родину, яка, імовірно, вбивала і їла людей протягом 20 років. Співробітники поліції з'ясували, що кубанська сім'я вбила, за попередніми даними, 30 осіб, повідомляє "Блокнот Краснодар" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Жінка з фотографій впізнала більше 30 жертв, яких вони з чоловіком вбивали, а потім їли тіла", - пояснив співрозмовник.

При цьому видання пише, що жінка весь цей час працювала медсестрою в льотному училищі і імовірно годувала курсантів тушонкою з людського м'яса.

Вдома у затриманих знайшли безліч телефонів жертв, різні відеоуроки і рецепти приготування людського м'яса, в тому числі консервованої. На одному зі знімків, стали доказами, стоїть дата - 28.12.1999. Тобто злочини скоювалися підозрюваними близько 20 років.

Mash також зазначає, що у помешканні підозрюваних виявлені останки восьми осіб. Уточнюється, що знайдено 19 клаптів шкіри, яку зловмисники знімали з убитих. А в холодильнику перебувало 7 пакетів з замороженими останками. Для ідентифікації фрагментів необхідно проводити генетичні експертизи.

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За даними "Блокнота", викриття канібалів пов'язано з недавнім дивним випадком. 11 вересня робітниками під час ремонту дороги був знайдений мобільний телефон на вулиці Рєпіна в Краснодарі. У пам'яті пристрою були збережені фотографії 35-річного Дмитра Бакшеєва, який позував перед камерою з жіночою головою і рукою.

Телефон з шокуючим селфі робочі здали в поліцію. Особу чоловіка на фотографіях була встановлена. Після затримання автор "фотосесії" пояснив, що нібито знайшов останки в районі Авіамістечка, а потім "просто з ними сфотографувався".

На наступний день останки загиблої були виявлені недалеко від місця виявлення втраченого телефону, на території військового авіаційного училища на вулиці Дзержинського. Частини трупа були складені в пакет і відро. Поруч також була знайдена сумка з речами.

Як повідомляв УНІАН, пологівський ґвалтівник, який очолює рейтинги найбільш кривавих серійних вбивць, вперше за 10 років заговорив.