Сестра Тимошенко по нещастю: екс-прем'єра Таїланду засудили до п'яти років в'язниці

Верховний суд Таїланду визнав колишнього прем'єр-міністра країни Їнглак Чинават винною у злочинній недбалості і потуранні корупції і засудив її до п'яти років позбавлення волі, повідомляє Бі-бі-сі.

За даними суду, недбалість при реалізації держпрограми по заставному викупу рису у сільгоспвиробників обійшлася країні щонайменше у 8 мільярдів доларів.

Їнглак Чинават була відправлена у відставку з посади прем'єра 7 травня 2014 року Конституційним судом Таїланду - за кілька тижнів до військового перевороту в країні. Сама Чинават заперечує всі звинувачення на свою адресу. Незадовго до оголошення вердикту вона покинула країну і вирушила імовірно в Дубай.

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Їнглак Чинават, перша в історії Таїланду жінка на посаді глави уряду, продовжує користуватися популярністю у виборців з бідних сільських районів. Однак її не підтримують виборці, що представляють середній клас і переважно освічене міське населення.

Суд стверджує, що Чинават знала, що угода по заставному викупу рису була незаконною, однак нічого не зробила для того, щоб не допустити її реалізації.

Під час суду екс-прем'єр стверджувала, що її переслідування має політичний характер. За її словами, вона не займалася програмою викупу рису на щоденній основі.

Програма по заставному викупу рису у сільгоспвиробників була запущена після того, як Чинават зайняла посаду прем'єра у 2011 році. Програма була покликана сприяти вирішенню проблеми бідності у сільських районах. Держава закуповувала рис у фермерів за ціною, що вдвічі перевищувала ринкову. Ця програма негативно позначилася на експорті рису з Таїланду: країна позбулася лідируючих позицій на світовому ринку, поступившись Індії і В'єтнаму. За даними військових, країна тоді втратила близько 8 млрд доларів.

Опоненти екс-прем'єра стверджують, що програма дуже дорого обійшлася бюджету і сприяла зростанню корупції.

Імовірно, Їнглак Чинават зараз знаходиться у Дубаї, де живе її брат Таксин, який також обіймав посаду прем'єра у 2001-2006 роках і був зміщений із посади у результаті військового перевороту. Таксин Чинават у 2008 році на батьківщині був заочно засуджений до двох років позбавлення волі за корупцію і зловживання владою.

Суд над Чинават тривав більше двох років. Спочатку планувалося, що вирок буде оголошено в серпні цього року. Однак незадовго до оголошення вироку Чинават перестала з'являтися на засіданнях суду, і оголошення рішення суду було перенесено на вересень.