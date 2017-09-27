Сестра Тимошенко по нещастю: екс-прем'єра Таїланду засудили до п'яти років в'язниці

21:22, 27 вересня 2017
Світ
14 0

Під час суду екс-прем'єр Таїланду стверджувала, що її переслідування має політичний характер.

Йінглак Чинават / REUTERS

Верховний суд Таїланду визнав колишнього прем'єр-міністра країни Їнглак Чинават винною у злочинній недбалості і потуранні корупції і засудив її до п'яти років позбавлення волі, повідомляє Бі-бі-сі.

За даними суду, недбалість при реалізації держпрограми по заставному викупу рису у сільгоспвиробників обійшлася країні щонайменше у 8 мільярдів доларів.

Їнглак Чинават була відправлена у відставку з посади прем'єра 7 травня 2014 року Конституційним судом Таїланду - за кілька тижнів до військового перевороту в країні. Сама Чинават заперечує всі звинувачення на свою адресу. Незадовго до оголошення вердикту вона покинула країну і вирушила імовірно в Дубай.

Читайте такожНовий король Таїланду зійшов на престол (фото)

Їнглак Чинават, перша в історії Таїланду жінка на посаді глави уряду, продовжує користуватися популярністю у виборців з бідних сільських районів. Однак її не підтримують виборці, що представляють середній клас і переважно освічене міське населення.

Йінглак Чинават / REUTERS

Суд стверджує, що Чинават знала, що угода по заставному викупу рису була незаконною, однак нічого не зробила для того, щоб не допустити її реалізації.

Під час суду екс-прем'єр стверджувала, що її переслідування має політичний характер. За її словами, вона не займалася програмою викупу рису на щоденній основі.

Програма по заставному викупу рису у сільгоспвиробників була запущена після того, як Чинават зайняла посаду прем'єра у 2011 році. Програма була покликана сприяти вирішенню проблеми бідності у сільських районах. Держава закуповувала рис у фермерів за ціною, що вдвічі перевищувала ринкову. Ця програма негативно позначилася на експорті рису з Таїланду: країна позбулася лідируючих позицій на світовому ринку, поступившись Індії і В'єтнаму. За даними військових, країна тоді втратила близько 8 млрд доларів.

Опоненти екс-прем'єра стверджують, що програма дуже дорого обійшлася бюджету і сприяла зростанню корупції.

Імовірно, Їнглак Чинават зараз знаходиться у Дубаї, де живе її брат Таксин, який також обіймав посаду прем'єра у 2001-2006 роках і був зміщений із посади у результаті військового перевороту. Таксин Чинават у 2008 році на батьківщині був заочно засуджений до двох років позбавлення волі за корупцію і зловживання владою.

Йінглак Чинават / REUTERS

Суд над Чинават тривав більше двох років. Спочатку планувалося, що вирок буде оголошено в серпні цього року. Однак незадовго до оголошення вироку Чинават перестала з'являтися на засіданнях суду, і оголошення рішення суду було перенесено на вересень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #суд#корупція#Таїланд