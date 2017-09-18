У Дубаї відкрилася перша у світі автоматизована поліцейська дільниця. Про це повідомляє видання Gulf News.

Як зазначає видання, це перший у світі подібна поліцейська дільниця, що надає 60 видів послуг. Відвідувачі можуть, наприклад, подати заяву про правопорушення або повідомити про ДТП.

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Спілкування з поліцейськими відбувається за допомогою відеозв'язку і по електронній мережі. "Розумна" поліцейська дільниця буде працювати цілодобово.

Надалі подібні поліцейські дільниці планують відкрити по всьому місту. У поліції вважають, що подібне нововведення допоможе розвантажити звичайні поліцейські ділянки, а також допоможе перемогти поширене упередження проти звернення в правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, в японському готелі гостей Олімпіади-2020 будуть обслуговувати роботи.