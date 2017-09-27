Підсумки голосування в Німеччині: стало відомо, хто може очолити Бундестаг

Міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле може стати головою Бундестагу.

Як передає Deutsche Welle, у середу, 27 вересня, фракція Християнсько-демократичного союзу (ХДС) оголосила про його висування на посаду.

«Ми раді, що Вольфґанґ Шойбле висловив готовність стати кандидатом на цю посаду», - заявив глава фракції ХДС/ХСС Фолькер Каудер.

У разі обрання головою парламенту Шойбле замінить на цій посаді Норберта Ламмерта.

Читайте такожВільні демократи та "зелені" окреслили умови для коаліції з блоком Меркель

Кандидатуру Шойбле готова підтримати Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка тим часом обрала голову своєї фракції. Нею вперше стала жінка. Цю посаду обійняла міністер праці і соціальних справ Німеччини Андреа Налес. Її кандидатуру підтримали 137 зі 152 членів фракцій.

Нагадаємо, в Німеччині в неділю, 24 вересня, відбулися вибори до Бундестагу. Перемогу на них здобув блок партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) на чолі з Анґелою Меркель, отримавши 33 відсотки голосів.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) здобула 20,5 відсотка голосів. Третє місце на виборах посіла правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН), яка вперше пройшла до парламенту з понад 13 відсотками голосів. Також у Бундестазі наступного скликання будуть представлені вільні демократи, «зелені» та ліві.