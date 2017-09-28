Цукерберг: і Трамп, і його опоненти звинувачують Facebook

Засновник Facebook Марк Цукерберг спростував звинувачення президента США Дональда Трампа в упередженості і змові найбільшої соцмережі і газет проти нього, передає Бі-бі-сі. 33-річний мільярдер написав, що соцмережа прагне бути платформою для вираження всіх можливих ідей.

"Facebook дає людям голос, дозволяє кандидатам спілкуватися безпосередньо і допомагає мільйонам людей голосувати", - зазначив Цукерберг.

Читайте такожТрамп вважає фальшивкою вплив Росії за допомогою реклами у Facebook

"Трамп каже, що Facebook проти нього, ліберали кажуть, що ми допомогли Трампу [виграти вибори], - написав він. - Обидві сторони засмучуються через ідеї та контент, які їм не подобаються. Ось що означає управляти платформою, [яка відкрита] для всіх ідей".

Раніше Трамп виступив із заявою у Twitter, у якій звинуватив Facebook і деякі газети у тому, що ті перебувають у "таємній змові" проти нього.

"Facebook завжди був проти Трампа. Соцмережі завжди були проти Трампа, звідси і фейкові новини. New York Times (вибачилася) і Washington Post були проти Трампа. Змова?" - написав Трамп.

"Але люди були за Трампа! По суті жоден президент не досяг того, чого ми досягли за перші дев'ять місяців − і економіка на підйомі", - стверджує президент-республіканець.

Слова Трампа йдуть врозріз із теорією, популярною в ліберальних колах США, згідно з якою саме соцмережі дали можливість Трампу донести свої ідеї до широкого кола виборців.