Трамп пообіцяв американцям "історичне зниження податків"

Президент США Дональд Трамп у середу, 27 вересня, в Індіанаполісі представив плани податкової реформи, пообіцявши "історичне зниження податків для американського народу", як пише DW.

"Наша нинішня податкова система є величезним тягарем, перешкоджає економічному зростанню в Америці", - заявив він. Трамп пообіцяв "знизити податки для середнього класу, спростити податкове законодавство і зробити його більш справедливим для простих американців".

"Ми збираємося повернути назад робочі місця та добробут, які, як думають багато американців, назавжди покинули нашу країну", - сказав глава Білого дому, виступаючи в Індіанаполісі.

Так, пропонується збільшити неоподатковуваний мінімум доходів подружжя до 24 тисяч доларів в рік. Податкову систему, згідно з планами Трампа, потрібно спростити так, щоб у результаті замість семи залишилися три ставки прибуткового податку у розмірі 12, 25 і 35 відсотків. В даний час максимальна ставка складає 39,6 відсотка. Ці зміни стосуються федеральних податків. Американці платять ще місцеві податки і на рівні штату, однак на них федеральна влада не може впливати.

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У ході податкової реформи планується знизити корпоративний податок із нинішніх 35 до 20 відсотків. Трамп хотів зниження до 15 відсотків, однак поступився республіканцям. За його словами, цей податок в результаті не повинен перевищувати 20 відсотків, про це він "не збирається вести переговори".

Крім того, планується скасувати податок на спадщину, якщо мова йде про спадкування сімейних підприємств. Президент також має намір створити умови для того, щоб виведений з країни капітал повернувся в США. "Зараз ми караємо компанії, які працюють в США. Це має припинитися", - сказав він.

За словами Трампа, "податки будуть знижені для підприємств, які виробляють у США".

Президент США заявив, що пропонована ним реформа "не принесе йому особисто вигоди, хоча дасть певні переваги багатим людям". Остання найбільша податкова реформа в США була проведена в 1986 році.