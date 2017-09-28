Підсумки чергового раунду переговорів по Brexit: процес просувається повільно

Переговори між Лондоном та Брюсселем про умови виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу просуваються повільно. Це дали зрозуміти чільні перемовники після завершення четвертого раунду переговорів у четвер, 28 вересня, в Брюсселі, як повідомляє DW.

Голова переговорної групи від Брюсселя Мішель Барньє констатував, що тиждень був "конструктивним", але сторонам знадобляться "кілька тижнів, навіть кілька місяців, щоб мати змогу побачити відчутний прогрес", цитує інформагенція Reuters. За словами Барньє, цього недостатньо, щоб переходити до обговорення перехідного періоду для Великобританії після Brexit. Про необхідність перехідного періоду для Лондона заявила минулого тижня глава британського уряду Тереза Мей.

Головний переговірник щодо Brexit від Лондона Девід Девіс заявив, що сторони роблять "хороші рішучі кроки вперед", зокрема щодо умов перебування громадян країн ЄС у Сполученому Королівстві після Brexit.

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Брюссель прагне спершу досягти згоди про умови виходу Великобританії з Євросоюзу, зокрема з огляду на фінансові зобов'язання Лондона перед ЄС, права громадян європейських країн у Великобританії та статус кордону Північної Ірландії з Ірландією, зазначає інформагенція dpa. Наступний раунд переговорів щодо Brexit розпочнеться 9 жовтня.

Великобританія планує вийти зі складу ЄС у березні 2019 року. Переговори про Brexit необхідно завершити до жовтня 2018 року, щоб парламенти країн-членів ЄС мали час на ратифікацію документа. Попри це переговори все ще перебувають на початковій стадії.