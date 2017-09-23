Мей запропонувала дворічний перехідний період після Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність дворічного перехідного періоду після Brexit, протягом якого торгівля з країнами Євросоюзу буде вестися на колишніх умовах, передає Бі-Бі-Сі.

"Протягом цього імплементаційного періоду доступ до ринків один одного збережеться в тому вигляді, в якому він існує зараз, і Британія також повинна брати участь у забезпеченні нинішніх заходів безпеки", - сказала Мей під час виступу в італійській Флоренції.

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Британський прем'єр також запропонувала укласти новий договір, який, за її словами, зробить відносини у сфері безпеки Великої Британії і ЄС ще більш тісними.

Мей підтвердила, що Велика Британія залишить ЄС у березні 2019 року, проте не сказала, скільки вона має наміру платити в європейський бюджет протягом цих двох років. За оцінками експертів, ця сума становить близько 20 млрд євро.

У своїй великій промові Мей також пояснила, що під час перехідного періоду європейські громадяни, як і раніше, зможуть вільно приїжджати до Великої Британії, але повинні проходити процедуру реєстрації.

"Під час періоду імплементації люди як і раніше зможуть приїжджати, жити і працювати у Великій Британії, але буде система реєстрації - це важлива частина підготовки до нового режиму", - додала вона.

Мей підкреслила, що на кордоні між Північною Ірландією та Ірландією після виходу Великої Британії зі складу ЄС не з'явиться жодних бар'єрів та митної інфраструктури, додає Deutsche Welle.

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Вона також пообіцяла, що її країна "поважатиме зобов'язання, які ми маємо протягом періоду нашого членства" в Євросоюзі. "Я не хочу, щоб наші партнери побоювалися, що їм необхідно буде сплачувати більше або отримувати менше в рамках решти поточного бюджетного плану у зв'язку з нашим рішення вийти зі складу ЄС", - зазначила Мей.

Британський прем'єр також заявила, що виступає за те, аби суди Великої Британії враховували рішення, винесені Судом ЄС щодо прав громадян країн Євросоюзу. Для цього Мей пообіцяла внесення змін у британське законодавство.