Фільм "Воно" встановив світовий рекорд касових зборів серед хоррорів

Фільм жахів "Воно" за Стівеном Кінгом встановив світовий рекорд у касових зборах серед картин свого жанру. Про це повідомляє Variety з посиланням на главу маркетингового відділу Warner Brothers Сью Кролл.

Згідно з інформацією, стрічка встигла зібрати в прокаті понад 500 млн дол. До цього найкасовішим хоррором в історії вважали фільм жахів "Той, що виганяє диявола", який заробив 441 млн дол.

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Крім цього, фільм режисера Андреса Мускетті встановив новий рекорд для фільмів жахів в американському прокаті. За перший вїк-енд стрічка зібрала 117,2 млн дол. у 4 103 кінотеатрах США. Попереднім рекордсменом була картина "Паранормальне явище-3", яка заробила 52,6 млн дол. протягом перших вихідних у 2011 році.

Стрічка також встановила рекорд серед усіх вересневих прем'єр в історії. До цього лідером касових зборів у вересні була анімаційна комедія "Монстри на канікулах" 2015 року.