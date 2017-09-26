Продовження фільму "Воно" вийде в прокат у вересні 2019 року

Продовження фільму жахів "Воно" вийде в прокат 6 вересня 2019 року. Про це повідомляє Deadline.

Сіквел випустить кіностудія Warner Bros. Режисером стрічки стане Андрес Мускетті, який зняв перший фільм.

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Нова історія розповість про життя головних героїв через 27 років після подій першого фільму. Персонажі зберуться, щоб знову дати відсіч клоуну Пеннивайзу.

Нагадаємо, що прототипом вбивці в образі клоуна вважаєтьсяамериканський маніяк Джона Гейсі. Він згвалтував і вбив 33 хлопців у віці від 14 до 25 років.