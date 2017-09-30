Адміністрація Трампа досі не почала виконувати закон про санкції проти РФ - МакКейн

Двоє провідних сенаторів США заявили, що через два місяці після підписання закону про нові санкції проти Росії, Трамп так і не почав його виконувати.

Про це республіканець Джон Маккейн і демократ Бен Кардін заявили у листі президенту США, пише Українська правда з посиланням на Reuters.

"Тепер, коли наближаються крайні терміни, важливо, щоб ваша адміністрація виконувала закон повною мірою, щоб підтримувати і захищати інтереси Америки", - сказано в листі.

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У листі підкреслюється, що 1 жовтня є крайнім терміном для адміністрації, щоб визначити "правила або інші вказівки" для ідентифікації будь-кого, хто працює від імені російських оборонних і розвідувальних секторів і підлягає санкціям.

Як відомо, Трамп критикував законопроект про санкції проти Москви, але неохоче підписав прийнятий Конгресом закон. Адміністрація, зокрема, виступала проти положення, яке не давало можливості Трампу або будь-якому президенту полегшувати або скасовувати санкції проти Росії без згоди Конгресу.

При цьому, акт також передбачає законодавче врегулювання санкцій проти Ірану і Північної Кореї, які Трамп підтримує.

Старший помічник Сенату сказав агентству, що не було ніяких ознак того, що адміністрація виконає закон в строк. "Це дуже складний законопроект. Ми розуміємо це", - сказав він. "Але прийшов час діяти".

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підписав документ про розподіл ряду функцій між держсекретарем, главою мінфіну і начальником національної розвідки. Відзначається, що держсекретар Рекс Тіллерсон буде курирувати питання санкцій щодо Росії і КНДР.