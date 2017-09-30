Адміністрація Трампа досі не почала виконувати закон про санкції проти РФ - МакКейн
1 жовтня є крайнім терміном для адміністрації президен6та США щоб визначити "правила або інші вказівки" для ідентифікації тих, хто підпадає під санкції.
Двоє провідних сенаторів США заявили, що через два місяці після підписання закону про нові санкції проти Росії, Трамп так і не почав його виконувати.
Про це республіканець Джон Маккейн і демократ Бен Кардін заявили у листі президенту США, пише Українська правда з посиланням на Reuters.
"Тепер, коли наближаються крайні терміни, важливо, щоб ваша адміністрація виконувала закон повною мірою, щоб підтримувати і захищати інтереси Америки", - сказано в листі.
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У листі підкреслюється, що 1 жовтня є крайнім терміном для адміністрації, щоб визначити "правила або інші вказівки" для ідентифікації будь-кого, хто працює від імені російських оборонних і розвідувальних секторів і підлягає санкціям.
Як відомо, Трамп критикував законопроект про санкції проти Москви, але неохоче підписав прийнятий Конгресом закон. Адміністрація, зокрема, виступала проти положення, яке не давало можливості Трампу або будь-якому президенту полегшувати або скасовувати санкції проти Росії без згоди Конгресу.
При цьому, акт також передбачає законодавче врегулювання санкцій проти Ірану і Північної Кореї, які Трамп підтримує.
Старший помічник Сенату сказав агентству, що не було ніяких ознак того, що адміністрація виконає закон в строк. "Це дуже складний законопроект. Ми розуміємо це", - сказав він. "Але прийшов час діяти".
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підписав документ про розподіл ряду функцій між держсекретарем, главою мінфіну і начальником національної розвідки. Відзначається, що держсекретар Рекс Тіллерсон буде курирувати питання санкцій щодо Росії і КНДР.