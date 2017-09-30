У США заявили про прямий контакт із Північною Кореєю

23:41, 30 вересня 2017
Світ
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Вашингтон промацує можливість переговорів з Пхеньяном.

Ілюстрація / REUTERS

США встановили прямий контакт з Північною Кореєю. Інформацію підтвердив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє Російська служба ВВС.

За його словами, Вашингтон промацує можливість переговорів з Пхеньяном. 

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"Слідкуйте за новинами. У нас є канали зв'язку. Ми не сидимо в темряві, - заявив Тіллерсон під час свого візиту в Китай.

Як повідомляв УНІАН раніше, кілька північнокорейських ракет нещодавно перенесли з ракетного комплексу в Пхеньяні, що може свідчити про підготовку КНДР до нових провокацій.

Джерела повідомляють, що представники розвідки Південної Кореї і США виявили, що ракети перевозяться з північнокорейського дослідницького ракетного комплексу в Санум-Дон, що в північній частині Пхеньяна.

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Теги: #погрози КНДР#КНДР і США#ядерна загроза КНДР#Тіллерсон про КНДР#зв'язок США та КНДР