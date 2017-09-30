КНДР готується до нових ракетних провокацій - ЗМІ

Кілька північнокорейських ракет нещодавно перенесли з ракетного комплексу в Пхеньяні, що може свідчити про підготовку КНДР до нових провокацій. Про це повідомила південнокорейська громадська телерадіокомпанія KBS, передає Reuters.

За інформацією неназваного джерела, представники розвідки Південної Кореї і США виявили, що ракети перевозяться з північнокорейського дослідницького ракетного комплексу в Санум-Дон, що в північній частині Пхеньяна.

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У повідомленні не уточнюється, коли і куди вони були переміщені. Йдеться про ракети середнього радіусу дії Hwasong-12 або про міжконтинентальні балістичні ракети Hwasong-14. При цьому, сам ракетний комплекс в Санум-Доні створений для виробництва саме міжконтинентальних балістичних ракет.

Джерело в міністерстві оборони Південної Кореї не змогло підтвердити це повідомлення, або будь-які незвичайні дії в згаданому районі.

Південнокорейський чиновник також висловив стурбованість через те, що Північна Корея може здійснити провокації до річниці заснування своєї комуністичної партії 10 жовтня або, коли в Китаї відбудеться з'їзд комуністичної партії 18 жовтня.