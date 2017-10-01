Трамп підписав новий указ про освітні та культурні санкції проти Росії, Сирії та Китаю

Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції щодо низки країн, у тому числі і РФ. Про це повідомляють «РИА Новости» із посиланням на повідомлення прес-служби Білого дому.

Зазначається, що Трамп підписав розпорядження про застосування односторонніх економічних санкцій з метою посилення боротьби з торгівлею людьми в світі, що торкнулося цілого ряду країн, включаючи Венесуелу, Китай, Сирію, Росію і багато інших.

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У розпорядженні йдеться, що США не надаватимуть "негуманітарну і не пов'язану з торгівлею допомогу або дозволяти фінансування для участі в програмах освітніх і культурних обмінів офіційних осіб і працівників урядів Еритреї, КНДР, Росії та Сирії в 2018 фінансовому році". Вказівка з забороною на фінансування дається банкам розвитку США, а також представнику в МВФ.

Як повідомляв УНІАН раніше, республіканець Джон Маккейн і демократ Бен Кардін заявили, що через два місяці після підписання закону про нові санкції проти Росії, Трамп так і не почав його виконувати.

"Тепер, коли наближаються крайні терміни, важливо, щоб ваша адміністрація виконувала закон повною мірою, щоб підтримувати і захищати інтереси Америки", - сказано в листі політиків.