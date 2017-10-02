В Каталонії не відбулося жодного референдуму - прем’єр Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що в Каталонії не було жодного референдуму , натомість йдеться про “інсценування”. Про це він сказав увечері неділю, 1 жовтня, після завершення голосування на референдумі у Каталонії, проведенню якого перешкоджала поліція, як повідомляє DW.

На думку Рахоя, іспанська держава довела, що може реагувати “всіма доступними законними способами на будь-яку провокацію”.

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Дії поліції, яка частково жорсткими методами намагалася запобігти голосуванню, Рахой назвав "неприємними, але відповідними”, передає AP. Він подякував правоохоронцям за виконання їхніх обов'язків. Водночас відповідальність за дії поліції, яка застосовувала силу, іспанський прем'єр поклав на регіональний уряд Каталонії. “Відповідальними є ті, хто порушив закон… Ми тільки виконали свій обов’язок і діяли згідно з законом”, - цитує главу іспанського уряду dpa.

За даними регіонального каталонського уряду, понад 760 людей постраждали під час сутичок із поліцією. Двоє з них перебувають у критичному стані, повідомило каталонське міністерство охорони здоров'я. За інформацією МВС у Мадриді, під час зіткнень дістали поранення 12 поліцейських.