Понад 760 людей постраждали в Каталонії на референдумі про незалежність

Понад 760 людей постраждали в неділю в Каталонії в ході референдуму про незалежність.

Про це повідомив Департамент охорони здоров'я автономної області в Twitter.

«В цілому 761 людині було надано медичну допомогу», - зазначили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, раніше мер Барселони Ада Колау заявила про 460 постраждалих у сутичках з іспанською поліцією, яка намагається не допустити проведення референдуму про незалежність.

За даними МВС Іспанії, поранення дістали 11 поліцейських.

Уряд Каталонії в неділю, 1 жовтня, оголосив про початок голосування на референдумі про незалежність регіону, який центральна влада Іспанії визнала нелегітимним.

Іспанська поліція з відкриттям дільниць почала жорстко протидіяти виборчому процесу, вилучаючи урни для голосування та бюлетені. На деяких дільницях сталися сутички правоохоронців з активістами.

Насильство проти прихильників референдуму розкритикував прем'єр-міністр Каталонії Карлес Пучдемон. За його словами, іспанська поліція у відповідь на «виборчі урни, бюлетені і школи» застосовує «палиці і гумові кулі».

За даними уряду Каталонії, незважаючи на активну протидію поліції, в регіоні працювали близько 73% виборчих дільниць.