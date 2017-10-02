Туреччині вже не потрібне членство в Євросоюзі - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що його країні не обов'язково приєднуватися до Європейського Союзу. Водночас Анкара не має наміру ініціювати припинення відповідних переговорів із Брюсселем. Про це Ердоган заявив у неділю, 1 жовтня, перед турецьким парламентом, як пише DW.

"Ми не будемо стороною, яка здається. Правду кажучи, нам більше не потрібне членство в ЄС", - цитує турецького президента інформагенція Reuters. Водночас Ердоган заявив, що ЄС, якщо хоче зробити крок уперед, то має прийняти його країну на правах повноцінного члена. Він також додав, що Туреччина з радістю зробить внесок у “майбутнє Європи”, цитує dpa. При цьому Ердоган підкреслив, що “нічого не станеться”, якщо ЄС не прийме його країну до своїх лав. У цьому разі Туреччина рухатиметься далі власним шляхом, зазначив він.

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Переговори щодо вступу Туреччини до Європейського Союзу тривають із 2005 року. Після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року відносини між цією країною та Євросоюзом суттєво погіршилися. Серед причин - значні порушення прав людини в Туреччині. ЄС закидає Анкарі надто жорстку політику проти людей, яких у цій країні вважають прихильниками путчу. Після невдалої спроби перевороту Туреччиною прокотилися кілька хвиль масових арештів та звільнень держслужбовців.

Як повідомлялося, раніше Європарламент закликав Єврокомісію та країни ЄС призупинити переговори з Туреччиною про вступ до спільноти. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель має намір порушити питання про можливість припинення перемовин із Анкарою на саміті лідерів ЄС у жовтні.