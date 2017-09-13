Меркель заперечила повне припинення постачання зброї Туреччині

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відкинула можливість повного припинення поставок німецької зброї до Туреччини, як повідомляє DW.

В інтерв'ю телерадіокомпанії NDR у вівторок, 12 вересня, вона зауважила, що Берлін окремо ухвалює рішення щодо кожного контракту на продаж зброї Анкарі. Також Меркель наголосила, що Туреччина є партнером по НАТО та ключовим союзником у боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) на Близькому Сході. "Ми спільно ведемо боротьбу проти ІД, проти ісламістського тероризму", - зазначила Меркель, додавши, що Німеччина у питаннях безпеки приречена на співпрацю з Туреччиною.

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Напередодні міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) заявив, що федеральний уряд країни заморозив більшу частину угод з постачання зброї Туреччині у зв'язку зі зростанням напруженості у відносинах між двома країнами. "Всі великі заявки, з якими до нас зараз звертається Туреччина - а йдеться про справді чималу їхню кількість - ми перевели в "режим очікування", - зазначив глава МЗС ФРН, цитує агентство Reuters .

У відповідь турецький міністр у справах Євросоюзу Омар Челік 12 вересня заявив, що рішення Берліна заморозити поставки зброї до Туреччини послаблює його країну у боротьбі з тероризмом та робить вразливішою саму Європу.

Тим часом у НАТО, коментуючи напруження між Берліном та Анкарою, зазначили, що комерційні контракти між членами Альянсу не є предметом обговорення в НАТО.