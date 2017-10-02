Трамп пообіцяв впоратися з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що, на відміну від своїх попередників Білла Клінтона, Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, «впоратися» з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це він заявив у своєму мікроблозі в Twitter.

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«Гарне поводження з Людиною-ракетою протягом 25 років не працювало, чому воно повинно спрацювати зараз? Клінтон зазнав невдачі, Буш зазнав невдачі, і Обама зазнав невдачі. У мене невдачі не буде», — висловив упевненість Трамп.

Раніше Трамп заявив, що держсекретар США Рекс Тіллерсон витрачає час даремно, намагаючись вивести КНДР на діалог.