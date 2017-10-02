Трамп назвав гаянням часу спробу діалогу з КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що держсекретар Рекс Тіллерсон гає час, намагаючись вступити в переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це він написав у твіттері.

Американський президент знову назвав північнокорейського лідера «людиною-ракетою». Також Трамп зазначив, що США в кінцевому підсумку «зроблять те, що повинно бути зроблено».

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«Я сказав Рексу Тіллерсону, нашому чудовому держсекретареві, що він витрачає час, намагаючись вступити в переговори з «маленькою людиною-ракетою». Побережи сили, Рекс — ми зробимо те, що повинно бути зроблено», — написав американський президент.

Раніше Тіллерсон заявив, що США перевіряють зацікавленість КНДР в діалозі.