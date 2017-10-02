Влада Каталонії оголосила результати референдуму про незалежність

За здобуття незалежності Каталонії від Іспанії проголосували 90 відсотків жителів регіону, які брали участь у референдумі. Про це, як передає Reuters, заявила каталонська влада.

"Каталонський уряд заявив, що близько 2,26 мільйона чоловік віддали голоси на забороненому референдумі за вихід із Іспанії в неділю і 90 відсотків із них проголосували за відділення", - йдеться в повідомленні.

Явка склала 2,26 мільйона виборців з 5,34 мільйона жителів регіону, які мають право на участь у голосуванні, тобто 42,3 відсотка.

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Голосування на референдумі щодо незалежності Каталонії від Іспанії пройшло в неділю, 1 жовтня. Центральна влада королівства всіляко намагалася перешкодити проведенню плебісциту. Зокрема, повідомлялося, що іспанська поліція застосувала проти голосували в Барселоні гумові кулі.

За останніми даними влади Каталонії, число постраждалих досягло 844 чоловік.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що каталонці досягли свого права на суверенітет. Він пообіцяв, що в найближчі кілька днів результати референдуму будуть передані в парламент Каталонії для прийняття рішення у відповідності з законом про референдум.