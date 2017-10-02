Поліція Каталонії заявила про загибель трьох людей в Барселоні

Поліція Каталонії розслідує обставини загибелі трьох людей в Барселоні. Про це в понеділок повідомила прес-служба відомства на сторінці в Twitter.

"Ми розслідуємо смерть трьох людей у будівлі в Сан-Марті (Барселона)", - йдеться в повідомленні.

При цьому чи пов'язана пригода з проведенням референдуму про незалежність, в поліції Каталонії не повідомили.

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Зазначимо, що газета La Vanguardia у понеділок, 1 жовтня, повідомила, що на одну з виборчих дільниць в муніципалітеті Санта-Маргарида-де-Монбуй (Барселона) увірвався озброєний ножем чоловік і поранив двох людей.

За даними видання, інцидент стався близько 17:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

"Нападник з криками увійшов у школу, поранивши двох людей, після чого він був арештований", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, постраждалі отримали легкі поранення.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними влади Каталонії у сутичках з поліцією під час проведення референдуму про незалежність постраждали 844 людини.