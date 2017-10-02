У Каталонії після референдуму про незалежність оголосили загальний страйк
08:53, 02 жовтня 2017Світ
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Мета страйку - засудити насильство, яким намагалися зупинити референдум.
Профспілка CCOO заявив закликав до протестів у понеділок / фото El Pais
Одна з двох головних профспілок Іспанії закликає провести 3 жовтня загальний страйк в Каталонії у зв'язку з насильством поліції під час каталонського референдуму. Про це повідомляє The Associated Press.
Профспілка CCOO заявила, що мета страйку - засудити насильство, яким намагалися зупинити референдум.
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Крім того, профспілка закликала до протестів у понеділок опівдні перед мерією по всій Каталонії.
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними влади Каталонії у сутичках з поліцією під час проведення референдуму про незалежність постраждали 844 людини.
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