У Каталонії після референдуму про незалежність оголосили загальний страйк

Одна з двох головних профспілок Іспанії закликає провести 3 жовтня загальний страйк в Каталонії у зв'язку з насильством поліції під час каталонського референдуму. Про це повідомляє The Associated Press.

Профспілка CCOO заявила, що мета страйку - засудити насильство, яким намагалися зупинити референдум.

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Крім того, профспілка закликала до протестів у понеділок опівдні перед мерією по всій Каталонії.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними влади Каталонії у сутичках з поліцією під час проведення референдуму про незалежність постраждали 844 людини.