У США розбився військовий літак

Військовий навчально-тренувальний літак, імовірно Boeing T-45 Goshawk, зазнав аварії у лісистій місцевості в американському штаті Теннессі, передає РБК.

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За даними Військово-морських сил США, на борту літака було дві людини: інструктор і пілот-курсант. На даний момент про їхню долю нічого не відомо.

"Ми знаємо, що один літак Т-45 проводив тренувальний політ в цьому районі, вони досі не повернулися на аеродром", - йдеться в повідомленні ВМС. Військові перевіряють, чи розбився у зазначеній місцевості цей Boeing T-45 Goshawk.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на авіашоу в Італії розбився винищувач, пілот загинув.