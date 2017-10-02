У Каталонії оцінили збитки, завдані школам поліцією Іспанії в день референдуму

Департамент освіти Каталонії оцінив у 314 тисяч євро збитки, завдані школам автономії поліцією Іспанії в день референдуму про незалежність. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Eco Diario.

Найбільші збитки були завдані школам Барселони. Їх розмір оцінюється у 98 тисяч євро.

Поліція блокувала чи вступала у сутички в 16 школах, семи інститутах, одній мовній школі та двох центрах для дорослих громадян.

Збитки, завдані школам у Жироні, оцінили в 75 тисяч євро, у Льєйді – в 30 тисяч євро та Таррагоні – у 35 тисяч євро.

Як повідомляють у відомстві, збитків було завдано і навчальним закладам в інших частинах Каталонії.

Як відомо, в день голосування на референдумі про незалежність поліція вдалася до блокування дільниць і їх захоплення з метою вилучення урн і виборчих матеріалів.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

Читайте такожЛідер Каталонії про відносини з Мадридом: це не внутрішня справа, ми потребуємо посередництва

За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що в найближчі дні направить результати референдуму до каталонського парламенту, де вирішиться питання суверенітету країни.

У Єврокомісії заявили, що відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.