В Каталонії нарахували 100,88% голосів після референдуму

Уряд Каталонії оприлюднив попередні результати референдуму про незалежність, згідно з якими загальна сума голосів складає 100,88%. На це звернуло увагу іспанське видання El Mundo, передає "Європейська правда".

Каталонський уряд заявив, що порахував 2 262 424 бюлетенів. За результатами обробки 95%, на підтримку незалежності проголосували 2 020 144 каталонців (90,09%), проти – 176 566 осіб (7,87%), порожніми були 45 586 бюлетенів (2,03%) і визнані недійсними 20 129 (0,89%).

Resultats del Referèndum de #1OCT + 770.000 censats a col·legis clausurats pic.twitter.com/zCBEdsuKZp — Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017

В уряді також повідомили, що ще мають підрахувати 15 тисяч голосів.

На данному етапі сума відсотків складає 100,88%. Очевидно, проблема полягає в тому, що женералітет неправильно порахував відсотки.

2 262 424 бюлетенів, що підраховуються, загалом становлять 100%. Якщо 2 020 144 бюлетенів "за" незалежність, то реальний відсоток становить не 90,09%, а 89,2%, якщо каталонський не додав сюди решту 15 000 бюлетенів для голосування, які ще не пораховані.

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Те саме з іншими даними. Відсоток бюлетенів "проти" фактично складає 7,80%, порожні бюлетені – 2,01%, а визнані недійсними – 0,99%.

У каталонському уряді додатково звертають увагу, що іспанські поліцейські завадили голосуванню на 400 дільницях. На них мали проголосувати ще 770 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними влади Каталонії у сутичках з поліцією під час проведення референдуму про незалежність постраждали 844 людини.

У Каталонії після референдуму про незалежність оголосили загальний страйк.