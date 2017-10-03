Ірак та Іран провели спільні військові навчання поблизу автономії курдів

Іран повідомив, що його військові провели спільні зі Збройними силами Іраку військові навчання на іранській території неподалік кордону з Іраком на його ділянці, що межує з Іракським Курдистаном – посеред напруженості, що виникла після референдуму іракських курдів про незалежність, пише "Радіо свобода".

Як повідомили військові Ірану, в навчаннях на західному прикордонні країни брали участь бронетанкові, артилерійські і авіаційні підрозділи з обох країн.

Напівофіційне іранське агентство ISNA навело слова командувача сухопутних сил Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Могаммада Пакпура, який заявив, що «Іран і Ірак мають спільних ворогів і мають забезпечувати безпеку своїх кордонів від загроз» – без уточнень, що саме він мав на увазі.

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В Іракському Курдистані повідомили, що навчання відбувалися за 250 метрів від кордону.

Нинішні навчання військ двох країн уздовж їхнього кордону анонсували в Ірані ще 30 вересня. Тоді речник Збройних сил Ірану Масуд Джазаєрі заявив, що ці навчання вирішили провести за результатами зустрічі чільних іранських командувачів, на якій, зокрема, «знову наголосили на територіальній цілісності і єдності Іраку і незаконності референдуму про незалежність на півночі Іраку».

Минулого тижня військові Іраку також брали участь у навчаннях у Туреччині неподалік іракського кордону.