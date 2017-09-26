В Іракському Курдистані пройшов референдум щодо незалежності, явка склала 78%

Явка на референдум про незалежність Іракського Курдистану досягла 78%. Про це повідомляє Reuters.

Остаточні результати очікуються протягом 72 годин.

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Очікується, що іракські курди підтримають незалежність регіону від Іраку. Результати референдуму, проте, не є зобов'язуючими. Тим часом міністерство закордонних справ Туреччини пригрозило прийняти "всі заходи" в рамках міжнародного права, якщо курдський референдум буде загрожувати національній безпеці країни.

Туреччина не визнає референдум. Уряд іракського Курдистану загрожує миру і стабільності в Іраку та в усьому регіоні, заявив турецький МЗС. Анкара побоюється, що референдум іракських курдів підігріє прагнення курдів у Туреччині до незалежності. У Туреччині також закликали турецьких громадян, які перебувають у курдських провінціях Іраку, невідкладно звідти виїхати.