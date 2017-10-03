Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявив про висилку 15 кубинських дипломатів зі США.

Про це йдеться у заяві Тіллерсона на сайті Державного департаменту США.

Зокрема, сказано, що сьогодні Держдепартамент поінформував уряд Куби про вислання з кубинського посольства у Вашингтоні 15 посадових осіб.

"Це рішення було ухвалене через неспроможність Куби застосувати належні заходи з метою захисту наших дипломатів у відповідності з її зобов'язаннями за Віденською конвенцією. Це розпорядження забезпечить рівність у нашій відповідній дипломатичній діяльності", - заявив Тіллерсон.

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Також сказано, що 29 вересня Держдепартамент вирішив зменшити свій персонал в американському посольстві у Гавані (Куба), і рішення буде чинним, доки уряд Куби не зможе забезпечити безпеку американських дипломатів.

Як відомо, американські дипломати зазнавали неодноразових атак невідомими акустичними приладами, які спричинили погіршення здоров'я у 21 співробітника американського посольства.

Тіллерсон додав, що США продовжують підтримувати дипломатичні відносини з Кубою та співпрацюватимуть з Кубою щодо розслідування цих атак.