Російські хакери атакували смартфони військових на базах НАТО у Балтії та Польщі - WSJ

Смартфони військових, які знаходяться на базах НАТО в Естонії, Латвії і Польщі, піддалися хакерській атаці. Військові підозрюють, що атаки проводили російські хакери. На Росію, зокрема, вказувала IP-адреса, з якої намагалися зламати смартфон, пише WSJ.

Для атак використовувалися дрони, оснащені технікою для спостереження. Експерти, опитані виданням, стверджують, що таке обладнання, найімовірніше, доступно лише державним організаціям.

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На військовій базі у Польщі хакерській атаці піддалися смартфони і акаунти у Facebook як мінімум семи осіб. Як розповів WSJ один з інформаторів, після повернення з навчальних стрільб він виявив, що його смартфон намагаються зламати. Хакер намагався пройти через другий етап його захисту.

Через почастішання випадків злому, військових в Естонії зобов'язали вийняти SIM-карти з телефонів, а інтернетом дозволили користуватися тільки через безпечні з'єднання у частині. Використання геолокаціі також заборонено.

Джерело WSJ розповіло, що інформація, отримана зі смартфонів, використовувалася під час зустрічей з військовими, щоб їх залякати. При цьому вони побоюються, що зламані смартфони можуть відправляти помилкові команди військовим у разі початку бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, у вересні російські боти в Facebook закликали американців виходити на акції проти мусульман.