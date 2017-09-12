Російські боти у Facebook закликали американців виходити на акції проти мусульман – ЗМІ

Онлайн-кампанія щодо втручання в хід виборів президента США, яка, скоріш за все, проводилася з Росії, включала в себе організацію акцій протесту.

Про це в ніч на вівторок, 12 вересня, повідомив веб-сайт The Daily Beast з посиланням на американську компанію Facebook, передає DW.com.

За даними компанії, при аналізі платної політичної реклами на сторінках Facebook експерти соцмережі виявили оголошення із закликами до участі в акціях протесту, які були розміщені на фейкових акаунтах, управлялися, найімовірніше, з Росії.

В одному з них йшлося про демонстрації проти біженців та мусульман у місті Твін Фоллс в штаті Айдахо в серпні 2016 року. Це перший випадок, в якому мова йде не про поширення недостовірної інформації або пропаганди в Мережі, а про організацію політичного заходу в реальному житті. Розміщення інформації з недостовірних акаунтів суперечить внутрішнім правилам соцмережі Facebook, тому оголошення було видалено.

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Минулого тижня компанія Facebook повідомила, що виявила близько 3000 політичних рекламних оголошень на суму 100 тис. доларів. За словами глави служби безпеки компанії Алекса Стамоса, всі оголошення були розміщені з липня 2015 року по травень 2017 року і оплачені з 470 фейкових сторінок і облікових записів, пов'язаних один з одним і, ймовірно, управлялися з Росії.

В основному ці рекламні оголошення, як з'ясувалося, не містили закликів голосувати тим або іншим чином на виборах президента США, тобто не мали безпосередній агітаційний або пропагандистський характер. Більшість з них, однак, містили, за даними Facebook, провокаційні заяви, які стосуються расових тем, імміграції, прав сексуальних меншин, права носіння зброї та інших, і ставили своєю метою посилення поляризації громадської думки в США. Всі ці облікові записи були знищені, повідомили у Facebook.