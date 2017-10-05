У Канаді ухвалили аналог "акта Магнітського", що дозволяє вводити санкції проти Росії

Палата громад парламенту Канади прийняла аналог "закону Магнітського". Законопроект був одноголосно прийнятий усіма 277 депутатами, які перебували на засіданні, повідомляє CBC News.

Закон дозволяє накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу, в тому числі – в Росії. Показово, що текст закону не виділяє окремо Росію, однак саме у РФ він викликав найбільше обурення.

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Тепер для вступу закону в силу необхідно отримати підпис генерал-губернатора, що має статися вже в найближчі дні.

Канадський закон, що отримав назву "Про правосуддя для жертв корумпованих іноземних чиновників", є аналогом "закону Магнітського", прийнятого в Штатах.

«Акт Магнітського» був прийнятий в США в грудні 2012 року. Він вводить персональні санкції щодо осіб, які, за даними влади США, причетні до загибелі юриста. Санкції передбачають заборону на в'їзд в США і заморожування активів цих людей.