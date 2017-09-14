Європарламент закликав ввести санкції проти російських чиновників у справі Магнітського

Європейський паррламент закликав Євросоюз ввести санкції проти 32 російських посадовців, яких вважають причетними до кримінальної справи стосовно юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Це випливає з резолюції, ухваленої Європарламентом 13 вересня, передає Дождь.

«Ми вважаємо за необхідне якомога швидше винести на розгляд Ради міністрів Європейського союзу список санкцій щодо 32 російських чиновників, причетних до загибелі росіянина Сергія Магнітського», — йдеться в тексті резолюції, присвяченій боротьбі з корупцією.

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Парламентарі закликають схвалити та ввести санкції проти людей, згаданих у списку. Вони пропонують заборонити їм отримувати візи країн Євросоюзу і заморозити їхні финансові активи в ЄС.

«Акт Магнітського» був прийнятий в США у грудні 2012 року. Він вводить персональні санкції щодо осіб, які, за даними влади США, причетні до загибелі юриста. Санкції передбачають заборону на в'їзд в США і заморожування активів цих людей.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016 року США розширили дію "закону Магнітського" на весь світ.