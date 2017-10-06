Саудівська Аравія заплатить Росії більше $3 мільярдів за озброєння - ЗМІ

Саудівська Аравія домовилася з Росією про постачання ракетних систем С-400. Це сталося під час офіційного візиту короля Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда в Кремль. За даними ЗМІ, йдеться про угоду на суму понад 3 млрд доларів, передає Українська правда.

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Російське видання "Комерсант" з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів, зокрема повідомило, що Саудівська Аравія може купити не менше чотирьох дивізіонів системи ППО С-400 "Тріумф" на суму близько 2 мільярдів доларів.

Також сторони підписали меморандум про купівлю та локалізацію в Саудівській Аравії продукції військового призначення. Так, наприклад, саудівці мають намір організувати у себе ліцензійне виробництво автоматів Калашникова АК-103 і патронів різного призначення.

Крім того, президент Росії і король Саудівської Аравії уклали ряд угод в різних сферах, у тому числі в енергетиці, постачанні продовольства і дослідженні космосу. Путін також прийняв запрошення Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда відвідати його королівство.

Відзначимо, на міжнародній арені Саудівську Аравію звинувачують у фінансуванні ісламського екстремізму за кордоном, численних порушеннях прав людини та участі у військовому конфлікті у Ємені. Королівство відкидає ці звинувачення.